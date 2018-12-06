مشروع قرار بالكونغرس: بن سلمان متورط بمقتل خاشقجي

حصلت قناة الحرة على نسخة من مشروع قرار طرحه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المشروع إن بن سلمان كان يسيطر على قوات الأمن وقت مقتل الصحافي السعودي، وبناء على الأدلة والتحليلات المتاحة للمجلس، فإن لديه مستوى عاليا من الثقة في أن بن سلمان متورط في مقتل خاشقجي.

ويحث المشروع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي على تحميل ولي العهد السعودي المسؤولية.

ويدعو أيضا المملكة إلى التفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن وإلى التفاوض لحل الأزمة مع قطر، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في مجال حقوق النساء.

ومن بين أبرز أعضاء المجلس الذين قدموا مشروع القرار ليندزي غراهام (جمهوري) والمرشح السابق لنيل تسمية الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة ماركو روبيو، والسيناتور إيد ماركي (ديمقراطي) والسيناتورة ديان فاينستاين (ديمقراطية).

وقال روبيو: "ليس هناك شك في أن ولي العهد كان يعلم بمقتل الصحافي السعودي، وتغاضى عنه، وفي أسوأ الأحوال كان متورطا بالفعل في توجيهه".

السيناتور ماركي قال من جانبه: "ولي العهد محمد بن سلمان ليس هو المصلح كما يدعي... وتحت حكمه قمعت المملكة المعارضة بقوة، واتخذت إجراءات عدوانية ضد جيرانها مثل لبنان وقطر، ما زعزع استقرار المنطقة، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة من خلال حربها الوحشية في اليمن، وقررت أنها تستطيع ارتكاب أعمال قتل خارج الحدود مع الإفلات من العقاب".