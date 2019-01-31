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مشروع قرار بالكونغرس ضد الانسحاب من سوريا

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل

دفع المشرعون الأميركيون في مجلس الشيوخ الخميس بمشروع قرار رمزي يحذر إدارة الرئيس دونالد ترامب من عواقب انسحاب الولايات المتحدة المبكر من سوريا وأفغانستان.

وسيصوت أعضاء المجلس على المشروع الذي قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، وهو ما سيكون حال الموافقة عليه قرارا غير ملزم لكنه يسلط الضوء على عدم توافق الجمهوريين في الكونغرس مع قرار الرئيس في هذا الشأن.

وقال مكونيل إن القرار يسمح لأعضاء المجلس بتسجيل آرائهم حول "ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله في سوريا وأفغانستان".

وأوضح أنه يرى أن "داعش والقاعدة لم يهزما بعد ومصالح الأمن الوطني الأميركي تقتضي استكمال مهماتنا هناك".

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