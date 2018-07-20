مشروع قانون لمعاقبة تركيا بسبب احتجازها أميركيين

طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون يطالب تركيا بوقف الاحتجاز التعسفي للأميركيين.

ويدعو المشروع إلى تجميد قروض مقدمة إلى تركيا من قبل المؤسسات المالية الدولية إلى أن تتوقف أنقرة عن "سياسات الاحتجاز التعسفي للأميركيين".

يأتي هذا في أعقاب قرار محكمة تركية تمديد احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون (50 عاما) المحتجز منذ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وبرانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة المسؤولية عن المحاولة الانقلابية عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.