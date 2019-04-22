يدرس البيت الأبيض ومشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقديم مشروع قانون لخفض أسعار الدواء في الولاية المتحدة، حسب ما كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن مشروع قانون حول سعر الدواء هو المشروع الوحيد الذي يبدو وأنه يحظى بتوافق بين الحزبين.

وكان هنري كونلي المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال الشهر الماضي "نحن نخوض محادثات مع البيت الأبيض، لكنها ليست مفاوضات".

وأضاف "نحن نتطلع إلى كل الخيارات المتاحة لتعظيم القدرة على تخفيض أسعار الدواء الموصوف طبيا".

وحسب "أكسيوس" فإن مشروع القانون المقترح من المخطط له أن يصبح قانونا قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.