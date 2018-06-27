بعد خروج ألمانيا.. المكسيكيون يتوجهون لمنزل السفير الكوري

لحظات عصيبة عاشها الجمهور المكسيكي.. فبعد تلقي شباك منتخبهم ثلاثة أهداف من السويد، أصبحت فرصة ألمانيا سانحة للتأهل على حساب "إل تري كولور" بمجرد إحرازها هدفا وحيدا.

لكن المانشافت لم يتمكن من إحراز أي هدف في شباك منتخب كوريا الجنوبية الذي استطاع بدوره إحراز هدفين والحفاظ على شباكه نظيفة طوال المباراة.

وبمجرد انتهاء المباراتين اللتين أسفرتا عن تأهل المكسيك والسويد إلى الدور الثاني، توجه جمهور المكسيك في روسيا إلى الشوارع للاحتفال بالنصر.

فرحة المكسيكيين كانت عارمة حتى أنهم احتفوا بأي مشجع كوري يرونه يسير في شوارع مدينة يكاترينبورغ الروسية.