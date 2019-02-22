أجرت الولايات المتحدة الخميس مشاورات حول الأسس الأمنية والسياسية للتحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

وشارك في هذه المشاورات التي عقدت في واشنطن مسؤولون كبار من البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأميركية أن مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة اجتمعا لمناقشة التحالف من أجل دفع الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار من خلال التعاون الوثيق المتعدد الأطراف في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والطاقة.

وأشار البيان إلى أن بنية التحالف ذات الطبيعة الدفاعية تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة للدول المشاركة ومواجهة التهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار.

وأوضح البيان أن المشاورات التي جرت الخميس شملت تبادل وجهات النظر حول الأهداف الاستراتيجية للحلف مع التركيز بشكل خاص على المواضيع السياسية والأمنية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة هذه المناقشات الإيجابية من أجل الاستفادة من التضامن لمواجهة التحديات القائمة والمستجدة للمصالح الحيوية المشتركة في المنطقة على نحو أفضل.