مشاهير يواجهون الحبس في الإمارات بتهمة 'كيكي'

أعلنت النيابة العامة في إمارة أبو ظبي في الإمارات أنها أمرت بـ"ضبط وإحضار" ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم بتحدي "رقصة كيكي".

وأشارت إلى أن هذا السلوك "يعتبر مخالفا لقيم" الإمارات.

ويتداول العديد من نشطاء السوشيال ميديا مقاطع لفيديوهات يشوبها الفكاهة أحيانا:

وانتشر تحدي "كيكي" الراقص في العالم بعد أغنية "إن ماي فيلينغز" لمغني الهيب هوب الكندي درايك، إذ يخرج الشخص من سيارة تسير ببطء ويرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الأغنية في مكان عام.

ولم تعلن النيابة العامة في بيانها عن أسماء الشخصيات الثلاث.

وقال البيان إن "المشارك في هذا التحدي يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها ويترك الباب مفتوحا ويرقص على الطريق العام بجوار السيارة، ما يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك مخالفا لقيم مجتمع دولة الإمارات ويشكل إخلالا بالآداب العامة".

وسيخضع الموقوفون للتحقيق "بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع.

وأكدت النيابة العامة أن المشاركة في هذا التحدي "تشكل جريمة معاقب عليها قانونا، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويعمد البعض إلى الرقص واستبدال الأغنية الأصلية، ليرقص على أنغام عربية:

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