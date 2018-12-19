وشارك في إعداد المرحلة الأولى من المعجم - واستمرت خمسة أعوام - أكثر من 300 أستاذ مختص من جميع الدول العربية.

وقال عميد كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت الدكتور مهدي عرار لموقع "الحرة" إن معجم الدوحة "يمثل حلما منذ 150 عاما، يراود المختصين بأن يكون للمفردات والكلمات معجم تاريخي".

لأول مرة منذ ظهور اللغة العربية، يظهر معجم يرصد الكلمة وتغيرها شكلا ودلالة عبر الأزمنة، أطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بعنوان " معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ".

وحسب بيان للمركز العربي، تتضمن المرحلة الأولى 100 ألف كلمة، يتيح المعجم استعراضها في السياق التاريخي والدلالي منذ أقدم نص موثق لها في النقوش القديمة وحتى اللحظة.

ويضيف البيان أن المعجم يهدف إلى ربط حاضر الأمة العربية بماضيها، بما يتيح للأجيال فهم التراث الفكري والعلمي والحضاري والبناء عليه في استخدامات المستقبل.

سد الفجوة

ويرى الدكتور عرار "إن اللغة العربية كانت لمعجم تاريخي يسد الفجوة في رصد التغيرات في الكلمة على صعيد الشكل أو المضمون أو المعنى التاريخي".

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وأشار إلى أن "فرادة المعجم تنبع من مواكبته للتطورات التي تطالها الكلمة، مما ورد في النقوش القديمة وحتى عصرنا الإلكتروني الحالي"، إذ تنبهت الشعوب الأخرى لأهمية هذه المعاجم من سنين طويلة، وعلى سبيل المثال فإن معجم أكسفورد للغة الإنكليزية بدأ بجهد 70 عاما من العمل في جمع المفردات ومعانيها، ومن ثم تم البناء عليه وتطويره بشكل دائم".

الذكاء الاصطناعي

وكشف الدكتور عرار أن الذكاء الاصطناعي كان في خدمة هذا المعجم، فقد وضعت مدونة كبيرة للمفردات ومعانيها وتاريخها، ومن ثم تم تصنيفها وترتيبها بطريقة إلكترونية.

ويرى أن المعجم الجديد سيسهل استخدام اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي، إذ تحتمل المفردة العديد من المعاني التي تتبع البعدين الدلالي واللغوي، فكما حدس ابن اللغة العربية الذي يختزن خبرة إنسانية تجعله قادرا أكثر على الفهم، فإن مثل هذا المعجم ربما يتيح للمطورين فرصة أكبر في تعليم الآلة، بما يجعل خوارزمياتها قادرة على استيعاب دلالات الكلمات واستخدامها بشكل أفضل.

وتبلغ تكلفة مشروع معجم الدوحة 150 مليون دولار، وسيمتد العمل فيه 15 عاما، ابتداء من 2013.

هوية المعجم