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المغرب العربي

مسيرات في الجزائر تطالب بالعدالة في توزيع الخدمات

مسيرة في ولاية الجلفة وسط الجزائر

نظم المئات من سكان ولاية الجلفة وسط الجزائر وقفة احتجاجية الأحد نددوا فيها بما وصفوه بـ"سياسة التمييز" تجاه ولايتهم وحرمانها من التنمية، مطالبين برحيل الوالي.

وقال مراسل الحرة إن المتظاهرين نددوا بعدم تنظيم جنازة رسمية لأحمد بن شريف مؤسس جهاز الدرك الجزائري وغياب أي تكريم حكومي له.

وخلال الأيام الماضية، شهدت ثلاث ولايات جزائرية هي ورقلة وبشار والجلفة عددا من الاحتجاجات والوقفات السلمية اشتركت في إدانتها للسلطات المحلية ومطالبتها بعدم صرف الأموال العامة على أنشطة يراها المحتجون غير نافعة.

وطالب المتظاهرون بالمزيد من العدالة في توزيع الخدمات الحكومية مثل الإسكان الحكومي.

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