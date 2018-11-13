مسودة اتفاق بشأن بريكست

توصل مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية (بريكست) ومن المقرر عرضها على ساسة من الجانبين للتصديق عليها، حسبما قال مسؤولون في لندن وبروكسل الثلاثاء.

وبعد عام ونصف العام من تعثر المحادثات، اتفق المفاوضون على مقترحات لتسوية القضية الرئيسية العالقة، وهي الحدود الأيرلندية، إذ إن أيا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود فعلية مجددا بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية خوفا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات.

ويشير مشروع الاتفاق إلى بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي وليس فقط أيرلندا الشمالية، الأمر الذي كانت اقترحته بروكسل.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الحكومة تنوي عقد اجتماع خاص الأربعاء لدراسة الاتفاق المقترح. ومن المقرر أيضا أن يعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا في بروكسل الأربعاء.



وتواجه ماي ضغوطا من الوزراء الموالين للبريكست لعدم تقديم مزيد من التنازلات للكتلة الأوروبية.