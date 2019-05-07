مسلح يحتجز رهائن في متجر قرب تولوز

أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أن مسلحا يحتجز رهائن داخل متجر تبغ في مدينة بلانياك القريبة من تولوز جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية بأن خمسة أشخاص على الأقل ضمن الرهائن في المتجر الذي طوقته الشرطة.

وذكرت صحيفة لو فيغارو أن المسلح الذي لا تعرف دوافعه حتى الآن، احتجز الرهائن عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي.

وأضافت الصحيفة أن المسلح أطلق النار باتجاه الشرطة وطلب التحدث إلى مفاوضين.

وقال مراسل "الحرة" إن الشرطة تستبعد فرضية العمل الإرهابي.

ونقلت صحيفة La Dépêche du Midi عن شاهد عيان قوله إن احتجاز الرهائن يبدو أنه عملية سطو فاشلة.

ودعت الشرطة المواطنين تجنب المنطقة واحترام الطوق الأمني.