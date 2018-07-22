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من أميركا

مسلح يحتجز رهائن في لوس أنجلس ويقتل امرأة

نقلا عن تغريدة لرئيس شرطة لوس انجلس مايكل مور

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل امرأة السبت برصاص مسلح تحصن في سوبرماركت في لوس أنجلس (كاليفورنيا) وأطلق النار بغزارة قبل أن يتم توقيفه.

وقال السرجنت في الشرطة باري مونغوميري للصحافيين إن "مشتبها به تورط في شجار عائلي قاده إلى إطلاق النار على جدته وسيدة أخرى في المكان".

وأضاف أن "المشتبه به فر من المكان بسيارة جدته واقتاد سيدة أخرى معه" قبل أن يدخل إلى سوبرماركت ويتبادل إطلاق النار مع شرطي.

وتحصن المشتبه به داخل السوبرماركت مع عدد مجهول من الأشخاص.

وكتبت الشرطة في تغريدة على حسابها على تويتر "نجحنا في توقيف المشتبه به بلا حوادث".

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