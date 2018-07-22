'ما دمت أشعر بعدم الاحترام'.. أوزيل يعتزل اللعب دوليا

أعلن لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل الأحد اعتزاله اللعب الدولي، بعد سلسلة انتقادات تعرض لها اللاعب ذو الأصول التركية في ألمانيا نتيجة التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل على حسابه في تويتر "بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام".

وكان أوزيل قد دافع في وقت سابق عن قرار التقاط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/مايو الماضي، مما أثار أسئلة حول ولائه لفريق ألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.

وخرجت ألمانيا بطلة مونديال 2014 من نهائيات كأس العالم في روسيا التي اختتمت الأحد الماضي من الدور الأول بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة السادسة.