'ألماني في الفوز ومهاجر عند الخسارة".. أوزيل يترك المنتخب

بعد شهور من التشكيك بولائه ووطنيته، قرر لاعب كرة القدم الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل اعتزال اللعب دوليا.
أزمة أوزيل لم تبدأ مع خروج المنتخب الألماني من مونديال روسيا في دور المجموعات، وإنما قبلها في آيار/مايو عندما ظهر أوزيل مع زميله الألماني ذو الأصول التركية إيلكاي غوندوغان رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وخلال اللقاء، سلم أوزيل وغوندوغان قميصين موقعين منهما للرئيس التركي، وكتب عليهما "إلى رئيسي"، الأمر الذي عرضهما لانتقادات حادة سواء من قبل الصحافة الألمانية أو مسؤولين.
لكن، مع الخروج السريع للمنتخب الألماني من كأس العالم، تضاعفت الانتقادات الموجهة إلى أوزيل وزميله، وجاء أبرزها من راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ومدير المنتخب اللاعب الدولي السابق أوليفر بيرهوف.
وكان بيرهوف قد قال "كان يتوجب الاستغناء عن خدمات أوزيل بعد أزمته الأخيرة"، في حين اتهم القائد السابق للمنتخب الألماني لوثار ماتيوس اللاعب أوزيل بأنه لم يعد مرتاحا في قميص المنتخب الألماني.
وقال أوزيل في بيان الاعتزال إنه تلقى اللوم بشكل غير عادل بسبب خروج المنتخب من الدور الأول في كأس العالم، منتقدا بشكل خاص رئيس الاتحاد الألماني رينهارد غريندل.
وأضاف، "لن أكون بعد الآن كبش فداء (لغريندل) بسبب عدم كفاءته وعدم قدرته على القيام بعمله بشكل صحيح.. في نظر غريندل وأنصاره، فأنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر".
وتابع "على غرار العديد من الناس، جذور أسلافي تعود إلى أكثر من بلد واحد، بينما نشأت وترعرعت في ألمانيا، تملك عائلتي جذورا راسخة في تركيا. لديّ قلبان: أحدهما ألماني والآخر تركي".
من جهته، نفى الاتحاد الالماني لكرة القدم في بيان صدر الاثنين، ما ساقه أوزيل من اتهامات بمعاملته من خلفية عنصرية.
وأكد الاتحاد في بيانه "رفضنا بشكل قاطع مقولة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم متهم بممارسة العنصرية، بما يتعلق بممثليه وموظفيه وانديته، وأداء ملايين المتطوعين لديه على مستوى القاعدة الشعبية".
رد ألماني
وأعلنت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الأخيرة تحترم قرار لاعب الوسط التركي الأصل مسعود أوزيل بعدم اللعب مجددا مع المنتخب الألماني، على خلفية الحملة "العنصرية" ضده بسبب الصورة التي جمعته بأردوغان.
بينما اعتبرت وزيرة العدل كاتارينا بارلي في حسابها على تويتر، أن ما حصل يشكل "إنذارا إذا كان لاعب كرة قدم ألماني كبير مثل مسعود أوزيل لم يعد يشعر أنه مرغوب فيه في بلاده أو ممثلا عبر الاتحاد الألماني لكرة القدم".
وبدوره، أعرب دسيم اوزديمير من حزب الخضر عن استيائه لأنه "سيتكون الآن عند الأتراك الألمان الشبان الانطباع بأنه لا مكان لهم في المنتخب الوطني الألماني"، لكن دسيم التركي الأصل انتقد في الوقت ذاته أوزيل لأنه "لم يرتق إلى مستوى مسؤوليته كمثال يحتذى به" من خلال فشله في إبعاد نفسه عن أردوغان.
ورأى أن "التقاط الصور مع الحاكم الوحيد أردوغان يشكل عدم احترام لأولئك الذين يتعرضون للاضطهاد في تركيا أو يوضعون بشكل تعسفي في السجن".
تركيا تهنئ
على الناحية الأخرى، حظي قرار أوزيل ابن الـ29 عاما، بتأييد رسمي تركي حيث غرد وزير العدل عبد الحميد غول: "أهنىء مسعود أوزيل الذي سجل بقراره ترك المنتخب الألماني أجمل هدف ضد فيروس الفاشية".
أما وزير الرياضة التركي محمد كاسابوغلو الذي حذا حذو غول ونشر صورة أوزيل المبتسم مع أردوغان، فقال "نحن نؤيد بصدق الموقف المشرف الذي اتخذه شقيقنا مسعود أوزيل".
وفي تغريدة سبقت إعلان أوزيل تركه المنتخب الألماني الذي توج معه بكأس العالم قبل أربعة أعوام، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، إن اضطرار اللاعب إلى الدفاع عن لقائه بالرئيس التركي "مؤسف لأولئك الذين يدعون بأنهم متسامحون ومتعددو الثقافات!".
وتعد ألمانيا موطنا لأكثر من ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي.