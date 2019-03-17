زوج ضحية 'يسامح' منفذ اعتداء نيوزيلندا

أعلن زوج إحدى ضحايا الهجوم على مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الأحد، أن زوجته قتلت بينما كانت تحاول إنقاذ المصلين، إلا أنه يسامح الجاني المسؤول عن قتل 50 شخصا الأحد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يسامح مرتكب المجزرة الأسترالي الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، قال فريد أحمد "بالطبع. أفضل شيء هو المسامحة والحب والحنان".

وأضاف "سأقول له بأنني أحبه كشخص، وبأن لديه طاقة لكي يكون شخصا صالحا وقادرا على إنقاذ الناس بدلا من القضاء عليهم".

وقال أيضا "أصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة".

وروى أن زوجته حسنية أحمد (44 عاما) سارعت إلى مساعدة المصلين على الهروب من المسجد بعد أن بدأ إطلاق النار، حسب ما روى له ناجون من المجزرة.

وأضاف أن زوجته "كانت تصرخ تعالوا من هنا! أسرعوا! ونقلت الكثير من الأطفال والنساء إلى حديقة مجاورة".

وتابع "بعدها عادت إلى المسجد لتستفسر عني لأنني مقعد على كرسي نقال، ولما اقتربت من الباب قتلت... كانت مهتمة بإنقاذ المصلين أكثر من اهتمامها بنفسها".

وأضاف فريد أحمد البالغ من العمر 59 عاما، وقد نجا من المجزرة، "كان الرجل يطلق النار على الأشخاص أنفسهم مرتين وثلاث مرات ما أتاح للبعض الهرب".

ولم يعثر على زوجته عندما غادر المسجد، وعلم بمقتلها بعد أن شاهد صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبت استمع الأسترالي برينتون تاران "28 عاما"، إلى التهمة الموجّهة إليه: قتل العشرات في مسجدين في كرايستشريش في نيوزيلندا.

وأطلق المهاجم "اليميني المتطرّف" الذي كان مزودا بأسلحة نصف آلية، النار عشوائيا على المصلّين.

تاران سافر لعدة دول حول العالم، ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في نيوزيلندا، حسب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي أضافت أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في أستراليا.