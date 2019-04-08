مستقبل السودان.. ما دور الجيش؟

في خطوة لافتة، تدخل عناصر من الجيش السوداني لحماية المتظاهرين المعتصمين منذ السبت أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وتمكن آلاف المحتجين من الوصول إلى القيادة العامة لأول مرة، منذ اندلاع الحراك الجماهيري في 19 كانون أول/ ديسمبر.

وقد حاولت قوات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، لكن الجيش حال دون ذلك.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاثنين ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الاعتصام، إلى ثمانية بينهم عنصر في الجيش.

هل انقسم الجيش؟

مجلس الدفاع الوطني في السودان اجتمع بالرئيس عمر البشير ليل السبت/الأحد، لبحث أزمة المعتصمين.

ورغم أن الاجتماع خرج بعدة قرارات من بينها فرض حظر التجوال وفض الاعتصام بالقوة، إلا أن الاعتصام لا يزال متواصلا ودخل يومه الثالث وشهد مقتل سبعة من المحتجين، وما هو أثار تساؤلات حول إمكانية تبدل مواقف الجيش حيال الاحتجاجات الحالية وحول دوره في مستقبل المشهد في السودان.