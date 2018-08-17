مستشار أردوغان: لن نتراجع عن الإمبراطورية التركية الروسية

في وقت تشهد فيه الليرة التركية انتكاسات متواصلة أمام الدولار بسبب العقوبات الأميركية، تحدث يكيت بولوت كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحالف روسي تركي يصل إلى سواحل النورماندي شمال فرنسا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن بولوت تصريحات قال فيها إن "تركيا لن تتراجع أبدا عن أطروحة الإمبراطورية التركية الروسية".

وأضاف "أنه لو تحالف الأتراك مع الروس في عام 1854 لكان شعبا البلدين يتجولون على سواحل "نورماندي" حاملين قواميس تركية – روسية".

وقال بولوت أيضا أن بلاده ستربح الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وانخفضت العملة التركية الجمعة مسجلة 5.86 ليرة للدولار الواحد بعد إغلاقها الخميس على 5.81 مع تحذير واشنطن لأنقرة من فرض المزيد من العقوبات عليها إذا لم تفرج عن القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برانسون.