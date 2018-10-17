مساهمون في فيسبوك يقترحون استبعاد زوكربيرغ

دعمت مجموعة من صناديق الأموال العامة التي تمتلك حصصا في شركة فيسبوك مقترحا الأربعاء لاستبعاد مارك زوكبيرغ من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، قائلة إن عملاق التواصل الاجتماعي أساء التعامل مع عدد من الفضائح.

وقدم مسؤولون في الخزانة بولايات إلينوي ورود آيلاند وبنسلفانيا ومدينة نيويورك هذا المقترح بشكل مشترك.

ومن المتوقع أن يصوت المساهمون في الشركة في أيار/مايو 2019 على هذا المقترح الذي يطلب من مجلس إدارة فيسبوك جعل منصب المدير التنفيذي مستقلا.

ويقول المقترح إن عدم وجود رئيس تنفيذي مستقل ساهم في إساءة التعامل مع عدد من القضايا المثيرة للجدل مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وفشلت محاولة سابقة في إبعاد زوكبيرغ عن منصبه، إذ إن نحو 60 في المئة من قوة المصوتين تدعمه.