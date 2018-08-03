مساع لإطلاق سراحه.. فيتنام تعتقل أميركيا ثانيا

أوقفت السلطات الفيتنامية مواطنا يحمل الجنسية الأميركية مطلع الشهر الماضي، بتهمة محاولة إطاحة الحكومة، حسبما كشفت أسرته وعضوة في الكونغرس الأميركي.

ومايكل نغوين (54 عاما) هو ثاني أميركي يتم توقيفه في فيتنام لأسباب سياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت عضوة مجلس النواب الأميركي ميمي والترز في بيان توقيف نغوين، مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق سراحه.

وأوقف نغوين، وهو أب لأربعة أطفال، في سجن هوشي منه، بتهمة القيام بـ"نشاط ضد حكومة الشعب"، حسب معلومات حصلت عليها أسرته من القنصلية الأميركية.

وقالت أسرته إن اعتقاله يعد "انتهاكا للقانون الدولي" وطالبت بإطلاق سراحه على الفور.

وتم توقيف نغوين في السابع من تموز/يوليو أثناء سفره في جنوب فيتنام برفقة ثلاثة ناشطين فيتناميين، بحسب صديقه لي ماي هانه الذي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال قريبه مارك روبرتس إنه لم يمارس أية نشاطات سياسية.

وأقام نغوين في الولايات المتحدة بعد انتهاء حرب فيتنام في عام 1975 عندما فر مع آلاف اللاجئين من النظام الشيوعي الذي سيطر على البلاد.

وكانت السلطات الفيتنامية قد أوقفت في حزيران/يونيو الماضي ويل نغوين، خريج جامعة "يال" الأميركية العريقة، بتهمة "الإساءة إلى النظام العام" بعد أن شارك في تظاهرات معادية لمشروع قانون مثير للجدل يدعو إلى إقامة مناطق زراعية خاصة. وتم ترحيله الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة.