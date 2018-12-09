مساعدات لمئات آلاف السوريين عبر الأردن

أعلنت الأمم المتحدة في بيان الأحد أنها بدأت إرسال معونات إنسانية لمئات آلاف السوريين عبر معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا الذي أعيد فتحه في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ببدء تسليم "معونات استثنائية لمرة واحدة بهدف تقديم المساعدة الضرورية المنقذة للحياة".

وجاء في البيان أن حوالي 369 شاحنة تحمل أكثر من 11 ألفا و200 طن من المساعدات الإنسانية لأكثر من 650 ألف شخص ستشارك في عملية من المقرر أن تستمر أربعة أسابيع عبر معبر جابر نصيب الحدودي، مشيرا إلى أنها "تعادل الإمدادات اللازمة لمدة شهر واحد".

وتشمل الاحتياجات الفورية للسوريين وفق البيان، الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الطبية وسبل العيش والصرف الصحي.

وكانت آخر عملية تسليم مساعدات عبر الحدود من الأردن إلى سوريا في 23 حزيران/يونيو الماضي، وفق البيان.

وهناك بحسب الأمم المتحدة نحو 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة في جميع أنحاء سوريا بينهم 6.2 مليون نازح داخل البلاد.

وأوقعت الحرب في سوريا أكثر من 360 ألف قتيل فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين.