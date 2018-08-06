مسؤول: واشنطن طلبت من الرياض معلومات حول اعتقال نشطاء

طلبت الولايات المتحدة من الحكومة السعودية معلومات حول اعتقال عدد من النشطاء، وطالبتها باحترام الإجراءات القانونية، حسب ما ذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله: "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية حول اعتقال عدد من الناشطين"، مضيفا أن السعودية وكندا "حليفان مقربان"، وذلك تعليقا على الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا.

وشجعت واشنطن الرياض على احترام الإجراءات القانونية ونشر أي معلومات حول القضايا التي يواجهها هؤلاء النشطاء، حسب المتحدث ذاته.

وكانت الرياض قد سحبت سفيرها من كندا اعتراضا على ما وصفته "تدخلا في شؤونها"، بعد ما عبرت أوتاوا عن قلقها بسبب اعتقال عدد من "نشطاء المجتمع المدني" في السعودية.

وأوقفت المملكة الخليجية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا وعلقت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة تورنتو.

وقالت كندا من جانبها إنها "ستظل على الدوام تدافع عن حقوق الإنسان".