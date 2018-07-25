مسؤول: واشنطن ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة" وفي ضوء تعزيز الشراكة مع القاهرة.

وكانت واشنطن قد حجبت هذه المساعدات في 2016 بسبب مخاوف من أوضاع حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية آنذاك، ريكس تيلرسون، إنه لم يتسن التأكد من أن مصر قد استوفت معايير حقوق الإنسان التي حددها الكونغرس من أجل الحصول على المساعدات الأميركية.