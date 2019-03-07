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مسؤول: نزع سلاح بيونغ يانغ النووي ممكن قبل 2021

تجربة صاروخية كورية شمالية سابقة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن واشنطن ستطلب من كوريا الشمالية "توضيحات" بشأن موقع إطلاق صواريخ أفادت تقارير بأن بيونغ يانغ تعيد بناءه.

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأميركية تعتقد أن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي لا يزال ممكنا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب والتي تنتهي في كانون الثاني/يناير 2021.

وكانت تقارير تستند إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أشارت إلى أن كوريا الشمالية "تسارع في إعادة" بناء موقع تجارب صواريخ طويلة المدى في منشأة في شمال غرب البلاد.

وكانت القمة التي جمعت ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي الفيتنامية الشهر الفائت، انتهت دون التوصل لاتفاق حول أزمة البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ.

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