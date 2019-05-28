مسؤول: كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل

أعلن مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الأسبوع كلا من الرباط وعمان والقدس.

وقال المسؤول الذي رافض كشف هويته، إن صهر الرئيس الأميركي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة جيسون غرينبلات والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك.

ولم يعط المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وذكرت السفارة الأميركية في عمان أن الجولة تستمر بين الـ27 والـ31 من أيار/مايو.

وكوشنر الذي كلفه الرئيس الأميركي منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقا اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 حزيران/يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر في مطلع أيار/مايو أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.