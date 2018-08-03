مسؤول أميركي: استعدادات لكشف خطة السلام بالشرق الأوسط

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات يعملان على ضم مختصين وخبراء من عدد من الوكالات الحكومية إلى فريقهما، استعدادا لكشف خطة أميركية شاملة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ"الحرة" أن كوشنر وغرينبلات ينسقان حاليا مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الخطة.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قال للصحافيين الشهر الماضي إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستشمل "خطة اقتصادية قوية" للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال كوشنر أواخر حزيران/يونيو إن واشنطن ستعلن خطتها للسلام في الشرق الأوسط "قريبا".