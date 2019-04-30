أين عمر البشير؟ ضابط سوداني يكشف

يقول أهالي قتلى وجرحى تظاهرات السودان إن فرحتهم بإسقاط نظام عمر البشير ناقصة، فهم يشككون في إمكانية وضع البشير في السجن، لأن السلطات "لا تفصح" عن المعلومات بشأنه.

هؤلاء هم أهالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وضحايا حركات احتجاجية أخرى خرجت قبل سنوات ضد نظام البشير.

يعتبر الأهالي أن المجلس العسكري يتكتم على أي معلومة تتعلق بالبشير، رغم أن مسؤولين في المجلس أكدوا أنه يقبع في سجن كوبر، فيما يخضع آخرون من قيادات النظام رهن الإقامة الجبرية.

يطالب الأهالي بمحاكمات علنية لرموز النظام، ومحاسبتهم على ما اعتبروه "جرائم" ارتكبت بحق أبنائهم أثناء الاحتجاجات.

أفراد من أسر ضحايا العنف الذي استخدمه البشير بحق المحتجين يعتصمون أمام سجن كوبر بشكل شبه يومي، أملا في التأكد من أن البشير سيحاكم.

مسؤولون في سجن كوبر خرجوا للمعتصمين وتحدثوا معهم، مؤكدين أن البشير في السجن.

أحد الضباط "أقسم" للأهالي أن البشير في السجن، وظهر الضابط في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.