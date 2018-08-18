مسؤول عراقي: احتياجات نينوى تتجاوز إعادة الإعمار

إلهام الجواهري

تحتاج محافظة نينوى اليوم إلى أموال كثيرة لتنفيذ مشاريع لا تقتصر على إعادة الإعمار وإنما تمتد أيضا إلى "برامج تثقيفية تساهم في الحد من التطرف وتعمل على إعادة بناء فكر الإنسان". حسب تأكيدات رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة استقرار نينوى معن عجاج.

وأشار عجاج أيضا الى حاجة المحافظة الى تنفيذ برامج تعنى بالناجيات الأيزديات، وأطفال داعش الذين قال إنهم مشردون في الشوارع.

عجاج قال إن العديد من أهالي الموصل ولا سيما من أبناء الأقليات فقدوا الكثير من أراضيهم، وحذر من انزلاق الموصل في هاوية التطرف وعدم قبول الآخر.

وأضاف عجاج أن جل ما يشغل بال المواطن الموصلي اليوم هو كيفية الحصول على قوت يومه، وعلاجه.

ودعا رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة استقرار نينوى إلى الاستفادة من تجارب البلدان الديمقراطية في تجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة المجتمعية.

وقال عجاج، في تصريحات لـ "راديو سوا" إن النفايات في الموصل باتت تمثل خطرا على الوضعين الصحي والبيئي في المحافظة.

وأضاف أن منظمة اليونسكو بدأت عمليات إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء وكنيسة اللاتين، ودعا عجاج الحكومة المركزية إلى محاكاة تجربة إعادة إعمار الموصل، عام 1988 بعد الحرب العراقية الإيرانية.