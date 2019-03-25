مسؤول: طالبان تقتل 33 شخصا في هلمند

قال مسؤول أفغاني إن هجوما لحركة طالبان نهاية الأسبوع على موقع للجيش في ولاية هلمند الجنوبية أسفر عن مقتل 26 جنديا وسبعة من رجال الشرطة، وهي خسائر رفضت وزارة الدفاع الأفغانية الكشف عنها.

وصرح رئيس المجلس الإقليمي عطا الله أفغاني لوكالة أسوشيتيد برس الاثنين بأن الهجوم وقع في منطقة سانغين الجمعة، مشيرا إلى أنه أسفر أيضا عن إصابة 31 جنديا بجروح.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم السبت، لكن لم يصدر بيان حكومي بشأن الهجوم.

وقال نواب شاه المتحدث باسم الجيش الأفغاني إن الطائرات الحكومية ساعدت القوات المحاصرة وأرسلت في نهاية المطاف تعزيزات إلى هلمند، وهي معقل قديم لطالبان. بيد أنه رفض الخوض في تفاصيل بشأن الخسائر.

وتشن طالبان هجمات شبه يومية على القوات الأفغانية، ما يتسبب في خسائر فادحة، حتى أثناء عقد محادثات سلام مع الولايات المتحدة.