مسؤول: أستراليا منحت اللجوء لرهف

قال مسؤول تايلاندي الحمعة إن الفتاة السعودية الهاربة من بلادها رهف القنون منحت حق اللجوء في أستراليا.

وقال قائد شرطة الهجرة التايلاندية سوراكاتى هاكبارن لشبكة "سي أن أن" الأميركية "نعم ، لقد منحتها أستراليا حق اللجوء، ولكننا ننتظر لنرى إلى أي وجهة تريد الذهاب بالضبط".

وأضاف أن كندا أيضا عرضت على القنون حق اللجوء وأنها في انتظار قرارها.

ولم تعلق أستراليا ولا كندا على النبأ بعد.

يأتي هذا وسط أنباء بأن القنون أغلقت حسابها على تويتر بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

لكن المسؤول التايلندي سوراكاتى هاكبارن قال إن القنون التي تقيم في مكان غير معلوم في بانكوك "تتلقى الأمن اللازم"، موضحا أنها ستغادر تايلاند "تقريبا فور اتخاذ القرار النهائي".