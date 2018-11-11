مسؤول: ترامب وأردوغان بحثا الرد على مقتل خاشقجي

ناقش الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل الرد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي الأحد.

وأضاف المسؤول أن النقاش جرى خلال عشاء السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى.

وكان خاشقجي قد اختفي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ثم قالت السعودية إنه قتل نتيجة "شجار" قبل أن تذكر أن مقتله تم "بنية مسبقة".

وقال أردوغان السبت إن أنقرة سلمت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسجيلات صوتية متعلقة بمقتله.

وقال الرئيس ترامب إنه يعمل مع الكونغرس وتركيا والسعودية على تحديد من المسؤول عن الجريمة.