مسؤول: العراق سيغلق مقرات فصائل الحشد الشعبي بالموصل

كشف مصدر أمني رفيع لقناة الحرة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور أوامر عليا بإغلاق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدينة، بعد تكرار حوادث "الاعتداء على رجال أمن، وفرض إتاوات على المواطنين".

وذكر المصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار الغلق سيستثني مقرات كتائب "سيد الشهداء" الموالية لإيران، من دون أن يذكر أسباب هذا الاستثناء.

وأضافت مصادر رسمية أخرى أن "الكثير من عناصر فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في الموصل بدأوا بافتعال مشاكل وإحداث خروقات أمنية، والقام بأعمال سلب وجمع إتاوات من أصحاب المشاريع الاستثمارية وتجاوز على أموال الدولة والمواطنين على حد سواء".

ويعتزم العراق إعادة هيكلة القوات الأمنية التي تسيطر على الموصل بالاعتماد على القوات الحكومية بشكل كامل بدلا من قوات الحشد الشعبي، حسب مصدر أمني حكومي.

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