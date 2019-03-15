FBI: ارتفاع اعتقالات الإرهاب المحلي

أعلن مسؤول رفيع في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الجمعة أن الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب المحلي سجلت ارتفاعا.

وأوضح المسؤول بحسب ما نقلت شبكة CNN الجمعة أن المكتب نفذ حوالي 25 عملية اعتقال في الربع الأول من السنة المالية 2019، مشيرا إلى أنها "أعلى نسبة تسجل في فترة مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية".

وأشار إلى أن اعتقالات الإرهاب المحلي تشمل، لكنها لا تقتصر فقط، على يمينيين متطرفين وأشخاص يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.

ويعمل المكتب في الوقت الراهن على حوالي 900 تحقيق مفتوح في قضايا مرتبطة بالإرهاب المحلي.

وهذه القضايا منفصلة عن التحقيقات المتعلقة بالإرهاب الدولي والتي تضم مخططات متصلة بداعش والقاعدة بما فيها ما يسمى هجمات الذئاب المنفردة.