مسؤول إيطالي: فرنسا لا تريد استقرارا في ليبيا

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي الثلاثاء إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا التصريح للمسؤول الإيطالي في سياق حرب كلامية بين روما وباريس.

وأضاف سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة "في ليبيا، فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفيرة الإيطالية الاثنين بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.