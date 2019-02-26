مسؤول: إيران لديها وزير خارجية واحد

قال مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمود واعظي قوله الثلاثاء إن الرئيس حسن روحاني يدعم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي استقال مساء الاثنين.

ولم يقبل روحاني بعد استقالة ظريف التي أعلنها الأخير عبر إنستغرام.

وقال واعظي على حسابه بإنستغرام "خطاب الرئيس روحاني اليوم في الإشادة بوزير خارجيته، شهادة واضحة على الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف والأداء الذكي والفعال للسيد ظريف، ورد قوي على بعض التحليلات الكاذبة والمنحرفة".

وأضاف واعظي "وفقا للدكتور روحاني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها سوى سياسة خارجية واحدة فقط ووزير خارجية واحد".

وأعرب ظريف الثلاثاء عن أمله في أن تشكل استقالته "تنبيها لعودة وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية في العلاقات الخارجية".

ولم يعط حتى الآن أي تفسير آخر لاستقالته لكن بحسب الموقع الإلكتروني "انتخاب" فإنها قد تكون مرتبطة بالزيارة المفاجئة التي قام بها الاثنين الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) أن ظريف لم يكن حاضرا في اللقاءين اللذين عقدهما الأسد مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس روحاني.

وقال حليف مقرب من ظريف لوكالة رويترز الثلاثاء إن الخلافات الداخلية في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أجبرت وزير الخارجية الذي يعد من مهندسي الاتفاق، على إعلان استقالته.

وقال حليف ظريف الذي طلب عدم نشر اسمه "ظريف والرئيس (حسن) روحاني يتعرضان لضغط هائل من كبار المسؤولين منذ مايو الماضي... انسحاب الولايات المتحدة زاد الخلافات الداخلية السياسية في إيران".

نتانياهو يرحب

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باستقالة وزير الخارجية الإيراني، وكتب على تويتر الثلاثاء "هذا خلاص جيد"، مضيفا أن "ظريف رحل. طالما أنا هنا، لن تمتلك إيران أسلحة نووية".