مسؤول إيراني: سنتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم

أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الاثنين أن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى إيران ستتجاوز اعتبارا من 27 حزيران/يونيو الحدود التي ينص عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015.

وقال بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الإيراني مباشرة "اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ 300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال 10 أيام أي في 27 حزيران/يونيو، سنتجاوز هذه الحدود".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب العام الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأمهلت طهران باقي الدول الموقعة على الاتفاق حتى تموز/يوليو للوفاء بتعهداتها وإلا ستتخلى عن التزاماتها المنصوص عليها.