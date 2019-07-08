مسؤول إماراتي يعلن الانتقال "لاستراتيجية أخرى في اليمن"

أعلن مسؤول إماراتي كبير الاثنين أنّ الإمارات تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية"، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المسؤول ذاته في حديث لصحافيين في دبي مفضّلا عدم الكشف عن هويته إن أبوظبي تعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلا".

وقال المسؤول ذاته إن "هناك انخفاض في عدد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، مضيفا "الأمر يتعلّق بالانتقال من ... استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قلصت وجودها العسكري هناك.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية التي تعتبر الإمارات جزء منه، في الصراع اليمني عام 2015 في مسعى لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون.

ومن غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن.