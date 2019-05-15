جنرال إسرائيلي: سليماني ونصر الله قتلا بدر الدين

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت في ندوة بواشنطن إن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله اتخذا قرارا مشتركا باغتيال القائد العسكري لحزب الله في سوريا مصطفى بدر الدين.

وقال آيزنكوت في ندوة بـ"معهد واشنطن" الأربعاء إن بدر الدين قتل بعد 10 دقائق من "اجتماع" في سوريا.

وكان الحزب قد أعلن مقتل قائده البارز في انفجار استهدف موقعا للحزب بالقرب من مطار دمشق الدولي في أيار/مايو 2016.

وبدر الدين متهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

وكان عدد من المقاتلين والمسؤولين في حزب الله قالوا في محادثات ومقابلات خاصة إنه رفض في البداية إرسال قواته إلى حلب للمشاركة في معارك حزب الله هناك، وإن "فيلق القدس" أجبر بدر الدين على التصرف عكس إرادته، وأمر بقتله في النهاية.

اقرأ أيضا:

الديناميكيات بين 'حزب الله' وإيران: وكالة وليس شراكة

