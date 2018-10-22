مسؤول إسرائيلي: اكتشاف مواقع تابعة لحزب الله على حدود لبنان

قال ضابط في الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه تم اكتشاف مواقع مسلحة على الحدود اللبنانية أقامها حزب الله تحت غطاء جماعة بيئية نشطة.

وأضاف الضابط البارز الذي يعمل في القيادة الشمالية للجيش الاسرائيلي للصحافيين طالبا عدم نشر هويته، أن حزب الله يستخدم جمعية "أخضر بلا حدود" كغطاء لجمع المعلومات عن القوات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه المواقع تقع في قرية العديسة التي تبعد نحو كيلو متر واحد عن الحدود الاسرائيلية.

وأكد أن هذا الاجراء ينتهك قرار الأمم المتحدة الذي أنهى حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006 وحظر انتشار المسلحين في جنوب لبنان.

واكتشف الجيش الإسرائيلي خمسة مواقع أخرى تابعة لحزب الله العام الماضي، حسب المصدر ذاته.

وقال الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تينيتي من جهته إنه "لم يلحظ وجود أشخاص مسلحين دون تصريح" في المنطقة.

وتنتشر قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" في الجنوب منذ 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي مهمتهم تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي صدر بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006.