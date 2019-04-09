مسؤول أميركي: هذا موقف ترامب من التعديلات الدستورية بمصر

أبلغ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية وكالة رويترز أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور واشنطن، سيناقشان قضايا تتعلق بالتوترات في الشرق الأوسط والأمن والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية والمجتمع المدني.

وعندما سئل المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن موقف ترامب من التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، والتي تتيح للسيسي البقاء في الحكم مدة أطول، قال إن "الإدارة تشجع مصر على تطوير مؤسسات ديمقراطية مع مراعاة المصالح الأمنية الأميركية".

وأكد أن الرئيس ينظر إلى العلاقة مع مصر، مثل علاقتها بباقي الدول الأجنبية، من منظور "أميركا أولا" ويما يخدم المصالح الأميركية.

وعما إذا كان الرئيس سيناقش مع السيسي مسألة صفقة مصرية روسية لشراء 20 مقاتلة من طراز سوخوي بقيمة 2 مليار دولار، وعما إذا كانت ستؤدي لفرض عقوبات على القاهرة، قال المسؤول إن القانون لا يمنح الرئيس المرونة الكافية لفرض عقوبات على الجهات التي تبرم صفقات تجارية مع القطاع العسكري في روسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بالسيسي في البيت الأبيض الثلاثاء.