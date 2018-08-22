بولتون: ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.

وأضاف بولتون في مقابلة مع رويترز " أعتقد أن ما تعهدوا به غير كاف إطلاقا لإحداث تأثير على اقتصاد تركيا، إنه ليس نافعا بالتأكيد لكن سنرى ما سينتج فعلا عن تعهدهم".

وصادق أمير قطر على حزمة مشروعات اقتصادية بما في ذلك تعهد بدعم لتركيا بقيمة 15 مليار دولار مما أعطى دفعة لليرة التي فقدت نحو 37 في المئة من قيمتها هذا العام.

وأشار بولتون إلى أنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة "فورا" بإطلاق سراح القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.

وتشهد الليرة التركية تراجعا منذ أمرت واشنطن بفرض رسوم ردا على احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب بتركيا في عام 2016.

وينفي برانسون ارتكاب أي خطأ، ولمحت أنقرة من قبل إلى أن مصيره يمكن ربطه بمصير فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في أميركا الذي يتهمه الرئيس رجب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب.

وقال بولتون " ارتكبت الحكومة التركية خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح القس برانسون".

وأضاف المسؤول الأميركي: "مع كل يوم يمر يستمر هذا الخطأ، يمكن أن تنتهي هذه الأزمة فورا إذا فعلوا الصواب باعتبارهم حليفا في حلف شمال الأطلسي وجزء من الغرب، وأطلقوا سراح برانسون دون شروط".