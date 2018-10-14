مسؤول أميركي رفيع يزور العراق

بدأ نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان الأحد زيارة رسمية إلى العراق تستمر حتى الثلاثاء، وتشمل بغداد وأربيل.

وأجرى سوليفان لقاءات منفصلة شملت رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وركز سوليفان خلال محادثاته على "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الولايات المتحدة عراقا قويا سيدا ومزدهرا".​

وسوليفان هو أول مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية يزور العراق ويلتقي قادته منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي.