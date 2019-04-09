مسؤول بالبنتاغون: الوضع في ليبيا مقلق

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، إن القادة العسكريين والوكالات الأمنية في واشنطن ملتزمة دعم إجراءات الأمن والاستقرار في ليبيا، واصفا الوضع الراهن بـ "المقلق جدا".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنتاغون يقيّم الوضع العسكري والعمليات الدائرة داخل ليبيا، وأن هناك أجهزة أمنية وعسكرية في واشنطن تراقب الوضع الميدانيّ بدقة وتقوم بمراجعة احتمال تجديد التواجد العسكري الأميركي وفقا لظروف معيّنة، إذا ما توافرت.

وذكّر المسؤول بما صرّح به قائد "أفريكوم" الجنرال توماس والدهاوزر الأسبوع الماضي، بأن الاستراتيجية الأميركية هي مواصلة دعم "حكومة الوفاق الوطني" الليبية المنبثقة عن اتفاق المغرب عام 2015.

وكان البنتاغون قرر الأحد الماضي إخراج الوحدة الأميركية الخاصة من طرابلس والتي كانت مكلفة دعم البعثة الدبلوماسية الأميركية فيها وتوفير التنسيق مع الحكومة المحلية.

ورفض المسؤول، وردا على سؤال لـ "الحرّة"، إعطاء تقييم عسكري للعملية التي تشنّها ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال خليفة حفتر في اتجاه العاصمة طرابلس.