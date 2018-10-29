مسؤولون أميركيون: 5000 آلاف جندي سينتشرون على الحدود مع المكسيك

أعلن مسؤولون أميركيون الاثنين أن حوالي 5000 عسكري سيتم نشرهم على الحدود المكسيك للمساعدة في التعامل مع قافلة المهاجرين غير الشرعيين التي تتقدم شمالا نحو الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام أميركية إن أولى طلائع العسكريين قد تتوجه إلى المنطقة الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الحدود ليسوا ضمن قوات مقاتلة بل قوات تقدم الدعم اللوجستي وغيره وتضم مهندسين وطواقم طبية. وستعزز هذه القوات جهود ما يقرب من ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني المنتشرة في المنطقة هناك أصلا.

وحذر الرئيس دونالد ترامب في تغريدة الاثنين قافلة المهاجرين القادمة من أميركا الوسطى من أنها ستمنع من دخول الولايات المتحدة.

وكتب على حسابه أن "هناك الكثير من عناصر العصابات وبعض الأشخاص السييئين جدا ضمن القافلة المتوجهة نحو حدودنا الجنوبية".

وأضاف: "رجاء عودوا أدراجكم، لن يسمح لكم بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا إذا اتبعتم الإجراءات القانونية. هذا غزو لبلادنا وإن جيشنا في انتظاركم!".