مسؤولون عراقيون: داعش يستهدف مخاتير القرى

أعلن مسؤولون محليون السبت أن متطرفين قتلوا مخاتير ثلاث قرى في أقل من أسبوع في شمال العراق، في وقت يتزايد استهداف ممثلي الإدارات المحلية.

وأعلن العراق دحر تنظيم داعش العام الماضي، لكن جيوبا صغيرة للمتطرفين لا تزال تشن هجمات وخصوصا في مناطق جبلية مثل محافظة كركوك بشمال البلاد.

وفي تلك المحافظة هاجم عناصر من تنظيم داعش بنى تحتية للدولة ومسؤولين حكوميين، مستهدفين بشكل خاص المخاتير.

وآخر الضحايا كان مختار قرية المحمودية القريبة من بلدة الحويجة وقد قتل مساء الجمعة.

والبلدة معروفة بكونها معقلا للجماعات المتطرفة وكانت أحد المعاقل الأخيرة لتنظيم داعش قبل أن تستعيدها القوات الحكومية العام الماضي.

وقال مسؤول أمني محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مختار المحمودية "عبد الله الوسمي قتل بعد اقتحام منزله من قبل عناصر تنظيم داعش".

ويأتي مقتله بعد عملية قتل مشابهة لمختار بلدة الحانوتية المجاورة في ساعة متأخرة الأربعاء.

والإثنين قال مسؤول في المحافظة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "عناصر داعش اقتحموا منزل محمد جمعه مختار قرية الجاسمية" القريبة من الحويجة أيضا مضيفا أن المسلحين "أعدموه أمام منزله ولاذوا بالفرار".

ويرتفع بذلك إلى تسعة عدد المخاتير الذين قتلوا على أيدي تنظيم داعش في محافظة كركوك في الأشهر السبعة الماضية.