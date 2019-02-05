مسؤولون: ترامب سيرشح مالباس رئيسا للبنك الدولي

يرتقب أن يعلن الرئيس دونالد ترامب ترشيح وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في الإدارة.

وتبدأ عملية الترشيح للمنصب رسميا الخميس وتستمر حتى 14 آذار/مارس على أن يعلن في منتصف نيسان/أبريل اسم الرئيس المقبل للبنك الذي يعمل على الحد من الفقر في العالم.

ويفترض بالمرشح الذي سيخلف جيم يونغ كيم، وهو أميركي من أصل كوري جنوبي، أن يتحلى بخبرة قيادية راسخة في منظمة دولية كبيرة وبحس دبلوماسي وبالحيادية.

وأعلن جيم بشكل مفاجئ في بداية العام الجاري استقالته اعتبارا من الأول من شباط/فبراير، وذلك قبل ثلاثة أعوام على انتهاء فترة قيادته للمنظمة الدولية.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب تعتزم إعلان مرشحها الأربعاء.

وسبق لمالباس أن صرح بأن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي "أصبحت أكبر وأكثر تطفلا" وأن "التحدي لإعادة تحديد أولوياتها بات ملحا وأكثر صعوبة".

ومنذ إنشائه في عام 1944، تعاقب أميركيون على رئاسة البنك الدولي في حين تولى أوروبيون إدارة صندوق النقد الدولي.

لكن هذه المشاركة في الأدوار تواجه معارضة متزايدة من قبل الدول الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن مالباس لعب دورا كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين، وإذا تم فعلا اختياره على رأس البنك الدولي، فإن رحيله سيترك فراغا في الخزانة الأميركية التي لا تزال عدة مناصب شاغرة فيها.

وقبل انضمامه إلى الإدارة الأميركية، عمل مالباس مستشارا اقتصاديا لترامب خلال حملته الانتخابية في 2016. وتولى منصب نائب مساعد وزير الخزانة في إدارة الرئيس رونالد ريغن ونائبا لمساعد وزير الخارجية في إدارة جورج بوش الأب.