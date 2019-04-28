مسؤولة أميركية ترد على إيران

ردت مسؤولة أميركية على مزاعم وكالة أنباء إيرانية برصد الحرس الثوري الإيراني لحاملة طائرات أميركية في الخليج بواسطة طائرة مسيرة.

وقالت كلوي مورغان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في تصريحات لوكالة أسوشيتيد برس الأحد إن حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس دوايت أيزنهاور" التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته وكالة تسنيم السبت لم تذهب إلى الخليج منذ عام 2016.

وكانت وكالة تسنيم قد ذكرت في تقرير لها إنها حصلت على مقطع الفيديو من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويظهر المقطع طائرة مسيرة تحلق فوق حاملة الطائرات وطائرة حربية أخرى، من دون أن تذكر توقيت تصويره.

ووضعت واشنطن مؤخرا الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.