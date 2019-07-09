مروحية تنقلك إلى مطار نيويورك.. خدمة جديدة من "أوبر"

تطلق شركة أوبر الثلاثاء في نيويورك خدمة جديدة باستخدام لنقل عملائها بمروحيات إلى أكبر مطارات المدينة.

لكن الخدمة ليست لكل من سئم الازدحامات المرورية التي تخنق المنطقة خصوصا في ساعات الذروة، بل إن "أوبر كوبتر" (Uber Copter)، محصورة في الوقت الراهن على زبائن الشركة ذوي حسابات بلاتنوم ودايمند، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وخدمة أوبر كابتر تقدمها شركة هيلي نيويورك (HeliNY) التي توفر مجموعة من الخدمات بينها الجولات السياحية بالمروحيات. وستكلف رحلة من منطقة منهاتن وسط نيويورك إلى مطار جون اف كينيدي الدولي حوالي 200 دولار، فيما لا تزيد مدة الرحلة عن ثماني دقائق.

وقال المدير التنفيذي لأوبر دارا خاسروشاهي، في تصريحات سابقة لوكالة بلومبورغ، إن الشركة ستنظر كيف ستنجح أوبر كابتر في نيويورك قبل استنساخها في مدن أخرى.

وتحدث خاسروشاهي عن أن المروحيات سيقودها طيارون، لكنه يأمل أن تصبح مستقبلا ذاتية القيادة.

"أوبر كوبتر" في نيويورك ليست أول تجربة للشركة في الأجواء، إذ لديها في دبي، "أوبر تشابر" التي تقدم جولات سياحية بالشراكة مع شركة ألفا تورز. وتكلف جولة جوية لا تتجاوز 12 دقيقة، 142 دولارا.