Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

واشنطن تحقق في 'مرض غامض' أصاب أميركيين في كوبا والصين

السفارة الأميركية في كوبا

أعلنت الولايات المتحدة إنشاء فريق عمل لتنسيق الردود على المشاكل الصحية الغامضة التي تعرض لها عدد من الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد عائلاتهم في كوبا والصين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو في بيان الثلاثاء إن المجموعة التي أنشئت في 23 أيار/ مايو ستتولى مهمة "تحديد ومعالجة المتضررين من الموظفين وأسرهم، فضلا عن عمليات التحقيق، وتخفيف المخاطر".

وحتى الآن تم حصر 25 شخصا ثبت تضررهم من تلك الحوادث بكوبا والصين، حسب البيان.

وكان عدد من الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم في كوبا والصين قد اشتكوا في الفترة بين نهاية 2017 وأيار/ مايو 2018، من مشاكل صحية غامضة رجحت تقارير أن تكون هجمات صوتيه ترواحت أعراضها بين فقدان السمع والدوار والإعياء وقلة النوم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تأخذ تلك المسألة على محمل الجد وتسعى إلى تحديد أسبابها.

Back to top
XS
SM
MD
LG