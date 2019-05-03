المرصد: ارتفاع قتلى البراميل المتفجرة

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي تشنه طائرات تابعة للنظام السوري على مناطق في شمال غرب البلاد إلى 38 شخصا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال المرصد في بيان إن طائرات النظام المروحية ألقت منذ صباح الجمعة 70 برميلا متفجرا على مناطق متفرقة في ريفي حماة وإدلب، في إطار الاستهداف الجوي الأعنف المتواصل في يومه الرابع.

وأضاف البيان أن "القتلى سقطوا نتيجة غارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري وأخرى روسية منذ الـ30 من شهر نيسان/أبريل".

وكان المرصد قد أعلن الخميس أن طيران النظام نفذ أكثر من 100 غارة بالبراميل المتفجرة وبالصواريخ الموجهة على نحو 30 منطقة في ريفي إدلب وحماة، مشيرا إلى أن الغارات تعتبر الأعنف منذ 15 شهرا على المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن التصعيد الأخير على منطقة "خفض التصعيد" في إدلب تسبب في نزوح أكثر من 140 ألف شخص من المنطقة.