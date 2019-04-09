راتب مؤسس تويتر أقل من دولارين

من المعروف أن رواتب المدراء التنفيذيين للشركات العملاقة تتعدى ملايين الدولارات، لكن هل تصدق أن إجمالي راتب المدير التنفيذي ومؤسس شركة تويتر لم يتجاوز دولارين العام الماضي؟

لم يحصل جاك دورسي إلا على 1.40 دولار فقط من الشركة في عام 2018، حسب الأرقام الرسمية المعلنة.

مؤسس تويتر حسب الشركة "رفض" الحصول على أية رواتب أو حوافز أو مكافآت نظير عمله مديرا تنفيذيا لشركة التقنية العملاقة.

وتقول تقارير إن هذا الرقم 1.40 يشير إلى الحد الأقصى لعدد الحروف في التغريدة الواحدة الذي كان معمولا به سابقا، قبل رفعه إلى 280 في عام 2017.

صحيفة واشنطن بوست قالت إنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها دورسي على راتب رمزي. في عام 2017، بلغ إجمالي راتبه 2.75 دولارين من شركة "سكوير" (هو أيضا مدير تنفيذي لها).

فكرة الرواتب الرمزية ليست جديدة بالنسبة لنادي الأثرياء. بعض أصحاب المليارات يتخذون هذه الخطوة في وقت الأزمات أو لأنهم لا يحتاجون إلى رواتب.

ويمتلك دورسي 2.3 في المائة من أسهم تويتر.

في عام 2018، باع دورسي 1.7 مليون سهم في "سكوير"، بقيمة حوالي 80 مليون دولار.